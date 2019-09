Adolescente que estava desaparecida “fugiu” para ajudar amiga depressiva

Saiba Mais Polícia Adolescente de SP sai para visitar amiga em Três Lagoas e desaparece

Na intenção de ajudar a amiga Dominique, que sofre com a morte da mãe, Halley Coimbra Ribeiro Junqueira, a adolescente Lorraine Ferreira Simão, 16 anos, saiu de Ribeirão Preto – São Paulo, para Três Lagoas – Mato Grosso do Sul.

Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (30) e, na quarta-feira (4), apareceu na casa de uma tia que mora na cidade paulista de Andradina. Ao JD1 Notícias, a mãe de Lorraine, Ariane Nataly Ferreira, de 36 anos, contou que a filha está bem e continua na casa da tia. “Foi apenas um susto, ela queria ajudar uma amiga e entendemos isso”, ressaltou.

De acordo com Ariane, Lorraine acompanha Dominique desde quando o crime aconteceu, no dia 14 de janeiro de 2018. “Morávamos no mesmo condomínio e as duas ficaram muito amigas e a tragédia aproximou as duas ainda mais, mudamos para São Paulo, mas elas manteram contato uma com a outra”, disse.

Relembre a tragédia

O caso citado e que ainda abala Dominique aconteceu no início de 2018 quando seu padrasto, Renato Ottoni, 62 anos, matou a tiros sua mãe, Halley Coimbra e depois cometeu suicídio. “Sem dúvidas foi uma dor para toda a família e minha filha ajuda muito a amiga que sofre com a morte da mãe até hoje”, disse.

Ariane destacou que, apesar de entender a atitude da filha, não aprova a forma como aconteceu. “Tive dias difíceis, três adolescentes deram como desaparecidas em Três Lagoas neste período, duas foram encontradas mortas, estava aflita sem ter notícia”, disse.

Agora, com o aparecimento da filha, Ariane conclui que está mais tranquila.

Saiba Mais Polícia Adolescente de SP sai para visitar amiga em Três Lagoas e desaparece

Deixe seu Comentário

Leia Também