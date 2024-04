Adriane assina aumento do auxílio-alimentação aos servidores municipais

A Prefeitura de Campo Grande publicou em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (5), a regulamentação da concessão de auxílio-alimentação aos servidores públicos municipais.

Aos profissionais que exercem a função de médicos veterinários, assistente social e serviços de saúde de nível superior o auxílio-alimentação será concedido no valor de R$ 350,00 mensais a partir de maio de 2024.

Já de forma escalonada, os servidores administrativos da educação que atuam em escolas ou centros de educação também terão o novo acréscimo, o benefício subirá R$ 200 em maio, mais R$ 150 em junho e novamente R$ 150 em julho.

Aos servidores administrativos da saúde será acrescido ao benefício o valor de R$ 150,00 com vigência a partir de maio de 2024

O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será incorporado ao vencimento/salário dos servidores/empregados públicos municipais.

