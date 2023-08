Adriane assina ordem de execução para revitalização da Praça dos Imigrantes

Assinada a ordem de execução de serviços na Praça dos Imigrantes pela prefeita Adriane Lopes na manhã desta terça-feira (1°), o local passará por sua primeira revitalização desde os anos 2000. "É um dia especial, poder trazer a melhoria que aguardam há mais de 23 anos".

O espaço público dedicado à comercialização de artesanatos, a Praça dos Imigrantes foi inaugurada em 1988 e foi pauco de música, exposição de arte, casamentos e paradas de carros de bois, como relembrou a secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mara Bethânia Gurgel. "A praça é de suma importância para a cultura campo-grandense, foi palco de coisas importantes, e hoje faz 23 anos que não era lançada uma obra expressiva para revitalização, para retornar os eventos em condições para os artesões que fizeram história para nossa cidade", falou.

A obra que já começou é orçada em R$ 269 mil e terá duração de três meses para terminar. "Economia criativa move a economia de um cidade. Nós estamos pensando Campo Grande maior que ela jé é. A Praça dos Imigrantes é um símbolo para aqueles que mostram seu talento, sua arte, seu trabalho, a economia criativa vai perpassar as sete regiões da cidade e dois distritos, potencializando os artistas e artesões", concluiu a prefeita.



O projeto da reforma foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e contará com a revitalização dos estandes, novo calçamento do piso, substituição da rede elétrica, reforma dos banheiros e construção de mais outros dois, além de uma copa para melhor atender as necessidades dos artistas que ali expõem. Estão previstas também adequações para acessibilidade nas rampas para pessoas com deficiência.

