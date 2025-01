Adriane define nova procuradora-geral do Município

Ex-assessora Procuradoria entre 2017 a 2024, e membro do Conselho Seccional Titular da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Cecília Saad foi nomeada a nova Procuradora-Geral do Município, cargo antes ocupado por Marcelino Pereira dos Santos.

A nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande na quinta-feira (23), sendo a primeira mulher a ocupar o cargo

Cecília é advogada e pós graduada em processo do trabalho e direito do trabalho. Foi assessora jurídica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e presidente da Comissão de Transparência e probidade Pública da OAB/MS de 2022 a 2024.

