Adriane destaca consolidação da Festa do Queijo em Rochedinho

Com visitantes de outras cidades e até da Bolívia, a 6ª edição da Festa em Rochedinho, realizada no sábado (13) reuniu aproximadamente 8,5 mil pessoas, superando o recorde de público de todas as edições

“É uma alegria imensa para nós contribuirmos para que essa festa cresça cada vez mais e se consolide no calendário não só da nossa cidade, como também do nosso Estado”, comentou a prefeita Adriane Lopes.

O show do grupo Laço de Ouro abriu a programação de shows com muito chamamé e sertanejo universitário. Nem mesmo a temperatura baixa registrada ontem à noite intimidou os visitantes, que caíram na dança. “É a segunda vez consecutiva que participamos da festa e tem sido especial. O público é muito animado e queremos fazer um show pra sacudir as estruturas”, afirmou Tony Kally, vocalista do grupo. Ainda passaram pelo palco da Festa do Queijo a dupla Wilson e Cristiano e Os Filhos de Campo Grande.



“A Festa do Queijo já é um evento aguardado e que reúne pessoas de todas as idades. Além da comercialização de queijo e outros produtos, é um evento importante para difundirmos a música que agrada nossa gente. É um evento completo que atrai inúmeras famílias, pois é uma festa para todos”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretaria municipal de Cultura e Turismo.

Os aventureiros da Associação Firebikers Team, pedalaram por cerca de duas horas, para prestigiar o evento. O tradicional Pedal do Queijo, reuniu cerca de 150 ciclistas que saíram de Campo Grande com destino a Rochedinho, com muita disposição e animação.

Passaram pelo evento visitantes de Campo Grande, Jaraguari, Pedro Juan Caballero, Pernambuco, Alagoas e Bolívia.

