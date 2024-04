Adriane descreve Expogrande como "espaço para conexão de interesses" na Capital

O Estande da PrefCG que está na 84ª Edicção da Expogrande no Parque de Exposições desde sua abertura, reúne palestras em um mix de temas para agradar todo tipo de empreendedor, e para a prefeita Adriane Lopes, espaço deve trazer novas oportunidades de negócios.

"Estamos recebendo delegações de outros países da América do Sul e colocando a Capital como protagonista do Centro-Oeste do Brasil. Somos a capital do agro, somos a capital das oportunidades, vamos seguir trabalhando todos os dias para Campo Grande estar novamento nos trilhos do desenvolvimento", pontuou.

A expectativa é que os países vizinhos estabeleçam novas conexões com empresários sul-mato-grossenses através da Rota Bioceânica que ligará os portos de Antofagasta e Iquique no Chile.

A Chefe do Executivo quer superar número de visitantes do ano passado. "Esse espaço nós abrimos para conexão de vários interesses. Ano passado mais de 20 mil pessoas passaram pelo estande da Prefeitura, por onde a gente pretende trazer novas oportunidades de emprego, novas indústrias e empresas para nossa Capital", concluiu.

O estande PrefCG instalado na 84ª Expogrande, estará aberto até dia 14 de abril, proporcionando troca de experiências e tendências de inovações do mercado.

