Adriane destaca "entrega histórica" de veículos novos para as secretarias municipais

Em um investimento de R$ 7,9 milhões do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Finisa, da Caixa Econômica Federal, a prefeita Adriane Lopes entregou 79 veículos novos para 15 secretarias na manhã desta segunda-feira (15), em Campo Grande.

Ao todo, já foram entregues desde 2019, através dos recursos do Finisa, 149 veículos, resultado do investimento de R$ 18,400 milhões dos R$ 30 milhões disponíveis pelo Programa.

Os veículos trocados irão para leilão para angariar recursos. "Essa entrega vai ficar marcada na gestão municipal da nossa prefeita, a aqusição dos veículos faz parte dos recursos do Finisa que dispõe R$ 30 milhões, gerando economia na manutenção e abastecimentos para as secretarias", destacou a secretária Evelyse Oyadomari.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou, que já são mais de 20 anos sem uma entrega dessa dimensão às secretarias. "São carros de mais de 23 anos que estamos trocando para oferecer mais economia ao Município e para oferta de serviço ser melhor, dar condições para os servidores trabalharem. Essa é uma entrega pontual, histórica, que traz conforto apra quem utiliza", alegou.

Ela ainda adiantou que mais nove veículos estão programados para serem entregues no próximo mês. Os veículos serão distribuídos da seguinte forma: Agetec (6), GCM (2), Funesp (2), Funsat (4), Gapre (9), IMPCG (1), PGM (1), Planurb (1), Sectur (2), Sefin (2), Seges (5), Segov (12), Semadur (9), Sesau (16) Sidagro (17).

Os modelos entregues foram Fiat Argo e Strada e Spin/Chevrolet. A aquisição faz parte do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Finisa, da Caixa Econômica Federal, que visa a substituição de parte dos veículos da Frota Municipal.

