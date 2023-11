Adriane envia à Câmara projeto de implantação de bicicletas compartilhadas

Sarah Chaves, com informações da Prefeitura de Campo Grande

No dia 12 de julho foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a instituição de um Grupo Técnico para estudo da viabilidade de implantação do sistema de bicicletas compartilhadas na Capital e na manhã desta quarta-feira (8), a prefeita Adriane Lopes enviou para Câmara Municipal o Projeto de Lei que cria esse sistema.

“O Projeto foi elaborado pela nossa equipe técnica com a finalidade de conhecer, analisar e discutir, além de propor ajustes necessários em busca de uma mobilidade urbana e sustentável na nossa Capital. O Sistema de Compartilhamento de Bicicletas propõe um modo de transporto sustentável para deslocamento de pessoas, baseado em mecanismo de autoatendimento para a disponibilização de bicicletas compartilhadas pelos usuários, com pontos de retirada e devolução distribuídos pela cidade. Na Capital temos 103 KM de Ciclovia e o nosso objetivo e ampliar ainda mais”, destacou a Prefeita.

O grupo é formado por representantes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe), que ficará a cargo da coordenação dos estudos.

Além de reuniões e análise de projetos semelhantes, o GT já apresentou uma Minuta de Lei para implantar o sistema, que foi aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e encaminhado para a Câmara Municipal. Após isso, é feito um Edital de chamamento e a abertura para consulta pública até a viabilização da contratação do serviço.

O projeto prevê diretrizes do sistema compartilhamento de bicicleta, serviço de compartilhamento de bicicletas, a tarifa de aluguel a ser cobrada, implantação das estações, fiscalização, sanções, entre outros detalhes.

Ciclovias Gury Marques

Pelo ritmo dos trabalhos e caso não ocorra nenhum contratempo climático, a previsão é que ainda este semestre estará concluída a ciclovia da Avenida Gury Marques que vai dar mais segurança aos ciclistas que transitam pela região das Moreninhas.

A obra foi anunciada pela prefeita Adriane Lopes em agosto deste ano, durante a entrega da revitalização da Avenida dos Cafezais e como parte da programação dos 124 anos de Campo Grande.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a obra abrange 1,2 km de pista, que tem 3 metros de largura. Depois que essa obra ficar pronta, o ciclista poderá percorrer o trecho entre a Rua Benópolis até a Avenida Fábio Zahran, sem ficar disputando espaço com os carros, motos e caminhões em vias de tráfego rápido e de grande fluxo como a Gury Marques e a Avenida Costa e Silva.

Essa ciclovia que está construída vai interligar também com o projeto do novo acesso pavimentado para as Moreninhas.

