Adriane destaca participação feminina em cargos de liderança

Na segunda-feira (25), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou do “II Encontro Nacional de Prefeitas – Mulheres na vanguarda da nova economia”, em Brasília. Na ocasião, a Chefe do Executivo destacou a participação das mulheres em cargos de liderança. O objetivo é promover a reflexão sobre como as prefeitas podem promover o desenvolvimento econômico social, com foco no cuidado das pessoas, na igualdade e na preservação do Meio Ambiente.

“Ocupar o cargo de Prefeita de Campo Grande tem sido desafiador, mas tenho provado diariamente a minha capacidade através de projetos e ações a frente da Prefeitura, como, por exemplo, a inauguração do Centro de Referência de Saúde da Mulher e da Criança, o Juntos Pela Escola – que vai revitalizar todas as 205 escolas do município, o Parque Tecnológico – que vai mudar a matriz econômica da cidade, o Parque Turístico Municipal e outras iniciativas. Em Campo Grande temos a primeira Casa da Mulher Brasileira do país, que hoje aportamos recursos próprios, tornando-a referência para o Brasil, pois acreditamos e defendemos as políticas públicas para as mulheres. E nesse sentido, acredito que nós mulheres quando nos posicionamos, influenciamos outras mulheres a tomar decisões”, disse Adriana Lopes, em seu discurso de abertura do evento.

O encontro propõe conectar a realidade e desafios concretos dos municípios governados por mulheres ao debate internacional sobre políticas de cuidado e transição ecológica e às sinalizações recentes do governo federal nesses âmbitos, tais como a instituição do Grupo de Trabalho Interministerial para a elaboração de uma Política e de um Plano Nacional de Cuidados e os anúncios do Plano de Transformação Ecológica e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Além disso, o evento busca proporcionar um espaço de articulação e network entre Prefeitas de diversas regiões do Brasil, valorizando as políticas públicas inovadoras implementadas por seus governos e que vêm demonstrando efetividade na melhoria da qualidade de vida da população.

E, também na abertura foi realizado o pré-lançamento da websérie “Prefeitas”, que reúne depoimentos sobre as trajetórias, os desafios vividos e o trabalho político das mulheres à frente do poder executivo municipal, destacando a contribuição das Prefeitas brasileiras para a democracia.



