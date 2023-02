Adriane Lopes e Sérgio Longen se reúnem para discutir demandas da indústria

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, se encontraram nesta quarta-feira (15), no Edifício Casa da Indústria, onde foram discutidas as demandas da indústria e as propostas para impulsionar o setor.

Na reunião, a prefeita discutiu sugestões como de se colocar à disposição do setor industrial para atuar em prol do desenvolvimento econômico da Capital, além de discutir as reivindicações da indústria sul-mato-grossense para gerar emprego e renda na capital.

“Queremos envolver as empresas nesses projetos. Qualificação profissional é uma demanda emergencial. A prefeitura tem muitas solicitações nessa direção, e nós vamos usar as demandas da prefeitura para realizar essas qualificações e atender às demandas da sociedade”, declarou Longen após a reunião.

Durante a reunião, Adriane, que esteve acompanhada do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Mario Cesar, destacou o alinhamento dos interesses da indústria com o governo municipal.

“Nosso projeto prioritário para a capital nesse momento é desenvolvimento econômico. Quando se fala em desenvolvimento econômico, fala-se de indústria, geração de emprego, renda e novos projetos. Nós estamos trabalhando a modernização da gestão, um parque tecnológico em vias de ser implementado na capital. Então entendemos que as parcerias são fundamentais para que a gente possa avançar”, explicou.

