Adriane sanciona lei para sistema de compartilhamento de bicicletas na Capital

A prefeita Adriane Lopes (PP) sancionou hoje (24 de janeiro de 2024) a Lei n. 7.197, que estabelece o Sistema de Compartilhamento de Bicicletas em Campo Grande. A legislação, aprovada pela Câmara de Vereadores, visa proporcionar um meio de transporte sustentável para os cidadãos, seguindo modelos já adotados em algumas capitais do Brasil.

O novo sistema permitirá que empresas selecionadas pela prefeitura ofereçam o aluguel de bicicletas utilizando meios eletrônicos de pagamento, facilitando a mobilidade urbana. O serviço contará com pontos de retirada e devolução distribuídos pela cidade.

A proposta do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas baseia-se em um mecanismo de autoatendimento, onde os usuários poderão acessar bicicletas compartilhadas de forma prática. Atualmente, a capital conta com 103 quilômetros de ciclovia.

Conforme a nova legislação, as bicicletas disponibilizadas no sistema devem seguir padrões visuais para facilitar a identificação e conter informações de segurança para os usuários. Além disso, é obrigatória a numeração individualizada das estações e bicicletas, visando uma gestão eficiente do sistema.

A íntegra da lei pode ser conferida no Diário Oficial de Campo Grande (clique aqui).

