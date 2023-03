A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou na manhã desta segunda-feira (13), da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, em Brasília (DF).

“Durante a Mesa, conversamos com outros Prefeitos sobre mobilidade urbana e o transporte público em todo país, em especial Campo Grande. Também abordamos a importância da repactuação federativa para o financiamento e melhoria do serviço oferecido aos passageiros do transporte coletivo”, pontuou Adriane.

O evento segue até esta terça-feira (14), e trará discussões sobre pautas dos municípios, como a reforma tributária, programas sociais, além de possibilitar a troca de experiências das gestões.

