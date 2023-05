Adriane ressalta desenvolvimento em posse de novos procuradores

Aprovados no concurso público de 2019, os procuradores municipais tomaram posse nesta quinta-feira (4) em solenidade na Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, oportunidade que Adriane Lopes usou para destacar Campo Grande como a "Capital das Oportunidades".



Ao empossar os novos procuradores, a prefeita ressaltou o desenvolvimento da Capital e os desafios para os novos advogados do Município. "Estamos vivenciando um momento de crescimento, expansão e desenvolvimento. Sei que surgirão diversas situações que deveremos ter comprometimento, nesse momento é uma alegria saber que Campo Grande adota novos filhos", apontou.



Conforme destacou Adriane, os novos procuradores são de sete estados federativos. "É um prazer recepcioná-los, estamos trabalhando com determinação e foco todos os dias para transformar Campo Grande na capital das oportunidades. A experiência de cada um, irá contribuir para um novo tempo de crescimento", concluiu a prefeita.



O Procurador-geral do Município, Alexandre Àvalo frisou a importância do trabalho dos procuradores e das prcuradoras, principalmente durante os vários anos em que não houve concurso na área."Realizar um concurso não é algo fácil e com muita honra e satisfação que hoje viemos conceder a posse, efetivando o compromisso para toda a sociedade de Campo Grande".



Realizado em 2019, o concurso previa 10 vagas, no entanto foram empossados 13 procuradores que já foram convocados e atuam no Município.



Bito Pereira, presidente da OAB/MS também saudou os novos procuradores. "Aqui estão pessoas capacitadas que chegaram onde chegaram por mérito e esforço, além do compromisso com a Capital, o Estado e o Poder Público”, finalizou o advogado.



Representando os empossados, o advogado Vitor Pereira Afonso foi o orador da noite e destacou o trabalho dos colegas. "É com imenso orgulho que presenciamos essa cerimônia de posse de nossos procuradores municipais, os quais já contribuem e contribuirão imensamente para uma melhor prestação do serviço público em Campo Grande".



O evento também contou com a presença do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Desembargador Sérgio Martins, a Subdefensora Pública-Geral, Lucienne Borin Lima e a Procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia representando o governador Eduardo Riedel.

