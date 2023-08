Adriane vai a evento sobre Paridade Institucional

Acontece nesta quinta e sexta-feira, dias 3 e 4 de agosto, o Congresso Nacional Mulheres pela Paridade no Auditório do Bioparque Pantanal. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, esteve presente neste primeiro dia de evento realizado de forma inédita pelo Fórum Permanente Pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, tendo como um dos temas abordados os Diálogos pela Equidade.

"É o momento de executar a paridade e nós estamos fazendo isso, estamos nos posicionando. Hoje, estar como prefeita da Capital de Mato Grosso do Sul é uma grande conquista para as mulheres, não só do estado. Neste congresso, onde se discute meios e mecanismos de fazer a paridade acontecer, eu acredito que é o momento de buscarmos o caminho da execução da paridade e não só da discussão", enfatizou a prefeita.

Durante os dois dias de evento acontecerão palestras e conversas com mulheres líderes, especialistas e defensoras da igualdade de gênero para discutir estratégias e buscar soluções para os desafios enfrentados pelas mulheres na busca por uma representação igualitária.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Carla Stephanini, a criação do fórum é um 'bom caminho pra transformar a desigualdade entre homens e mulheres'. "Abriu-se o diálogo com o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, com a ordem OAB/MS e com grupos de mulheres da Capital. Nós precisamos fazer ecoar a voz das mulheres, precisamos demonstrar a sociedade que não temos que provar nada a ninguém, mas precisamos da oportunidade, daí vem a palavra, equidade. Por isso precisamos das políticas públicas e poderes constituintes somando às nossas vozes", destacou.

Para criar um espaço inclusivo, o evento abordará questões relacionadas à participação das mulheres em todas as áreas da sociedade, e acontecerá em formato de painéis de discussão, nos quais os participantes terão a possibilidade de interagir com especialistas.

"É um evento que busca o equilíbrio, busca a paridade entre mulheres e homens. Seja no trabalho, seja na sociedade... Então sempre é bom falar, quanto mais a gente fala, mais a gente expõe, as pessoas participam, pessoas que também desejam a mesma coisa. No congresso você reúne essas pessoas então é essa a importância do congresso nos dias de hoje", disse a primeira dama Monica Riedel, que esteve presente prestigiando o evento.

