Advocacia lamenta morte de Evandro Bandeira

Após a morte de Evandro Ferreira de Viana Bandeira por problemas cardíacos na madrugada desta sexta-feira (7), o Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul (IAMS) lamentou o falecimento do advogado.

O atual presidente do IAMS, Benedicto Arthur de Figueiredo Neto, expressou profundo pesar pela perda de Viana.

“O Dr Evandro Bandeira foi um advogado além do seu tempo. Foi o fundador e primeiro presidente do Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul, tendo uma inteligência ímpar e um saber jurídico com notória profundidade, o nosso sempre presidente Evandro Bandeira se preocupou com a disseminação da cultura jurídica do nosso Estado para o Brasil”, escreveu.

Evandro também foi um dos fundadores do Colégio de Presidente dos Institutos dos Advogados no Brasil.

OAB

Na manhã de hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), no qual Evandro Viana era inscrito desde 1997, emitiu uma nota de pesar.

“Doutor Evandro foi um grande advogado, de enorme respeito na comunidade jurídica brasileira. Ele deixa um legado de luta, enfrentamento e de coragem, como poucos advogados já tiveram. Não se deixava esmorecer por nenhuma situação, enfrentava, combatia, defendendo o que entendia como justo. É uma grande perda para advocacia sul-mato-grossense e brasileira”, dizia a nota.

Segundo informações da família, Evandro está sendo velado desde às 14h no Cemitério Parque das Primaveras em Campo Grande.

