Advogada diz que fugitivo de Mossoró enfrenta agressões após recaptura

A advogada Flávia Fróes, responsável pela defesa da dupla fugitiva da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, afirma que um dos recapturados, Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Martelo, vem sendo vítima de agressões dentro do presídio após ser reconduzido ao local após sua fuga.

“Rogério relatou que vem sofrendo agressões físicas lá na penitenciária de Mossoró. A defesa solicitou inicialmente um atendimento com o corregedor Walter Nunes e peticionamos para que sejam encaminhados para exame de corpo de delito”, comentou a advogada.

Segundo Fróes, a declaração de Rogério foi dada à Polícia Federal e para a Justiça Federal na segunda-feira (8). Além disso, a advogada afirma que Mendonça e Deibson Cabral Nascimento não estão tendo acesso ao banho de sol desde que foram recapturados.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, por meio de nota, que os detentos serão encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) nesta terça-feira (9) para passarem por exames de corpo de delito.

Em relação ao banho de sol, o Ministério da Justiça informou que, como já estava previsto, ele deve ser retomado também nesta terça-feira. "Informamos, ainda, que o procedimento faz parte da rotina de reingresso ao sistema penitenciário. Ou seja, a retomada do banho de sol não é imediata, leva um tempo", acrescentou a pasta em sua nota.

