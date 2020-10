Advogado Daniel Castro é reconduzido ao TRE

O juiz Daniel Castro Gomes da Costa foi reconduzido como titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por mais dois anos, pela nomeação do presidente Jair Bolsonaro que foi publicada na edição desta quarta-feira (8), no Diário Oficial da União .

Os Tribunais Regionais Eleitorais são formados por sete desembargadores eleitorais titulares, sendo que três são desembargadores oriundos dos Tribunais de Justiça, dois são juízes de direito, um é juiz federal ou desembargador de Tribunal Regional Federal e outros dois são advogados.

Enquanto os indicados pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais seguem um esquema de rodízio para atuar nos TREs, os representantes da classe de juristas são escolhidos por meio de lista tríplice submetida ao presidente da república.

O advogado que possui pós-doutorado em direito pela Universidade de Coimbra (Portugal) e é autor de diversas obras jurídicas, Daniel Castro assumiu a cadeira de titular em 2018, nomeado pelo então presidente Michel Temer.

Deixe seu Comentário

Leia Também