Advogado de 19 anos é o mais jovem do mundo a estudar mestrado na Harvard

Mateus Costa Ribeiro, de 19 anos, além de ser o mais jovem aprovado na Ordem dos Advogados (OAB) é também o mais jovem do mundo a conseguir uma vaga em um programa de mestrado em direito, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

A instituição é uma das mais renomadas do mundo e a carta confirmando que Mateus foi aceito para o mestrado chegou em março deste ano.

O processo de aceitação foi concluído há poucos dias. O curso em Harvard é correspondente ao mestrado, e tem previsão de começar em agosto.

Matheus ficou conhecido, em novembro de 2018, após fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal (STF).

O advogado conta que a experiência foi fundamental para ele tentar a vaga em Harvard, "ainda que eu fosse jovem, ainda que eu fosse um advogado recém-formado, eu seria capaz de talvez enfrentar um desafio maior. Acho que a sustentação mostrou isso de certa forma”, finalizou.

O mestrado termina em maio de 2020. A família vai pagar metade da bolsa de estudos. Na bagagem para Harvard, Mateus vai levar uma foto, tirada pelo pai. Aos cinco anos, com roupa de super-herói, em frente à Faculdade de Direito de Harvard.

A Escola de Direito de Harvard é a mais antiga e uma das mais conceituadas dos Estados Unidos. É famosa por formar líderes mundiais, como o ex-presidente americano, Barack Obama, que foi aluno da instituição.

A trajetória acadêmica do garoto começou em 2014, quando foi aprovado no vestibular da Universidade de Brasília (UnB) com 14 anos.

Pela lei, ele não poderia se matricular na universidade, porque ainda cursava a 8ª série (atual 9º ano) do ensino fundamental, mas uma decisão liminar permitiu que ele entrasse na faculdade, desde que passasse em uma prova com o conteúdo do ensino médio.

