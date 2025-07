Advogado João Paulo Lacerda ressalta união entre IDAMS, ESD e Editora Fórum

O advogado João Paulo Lacerda, presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) e CEO da Escola Sul-Mato-Grossense de Direito (ESD), convida a comunidade jurídica para participar do Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, que será realizado entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025, em Brasília (DF).

Organizado pela Editora Fórum, sob a liderança de Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, o evento destaca-se como um dos principais fóruns nacionais para discussão sobre contratações públicas e gestão administrativa, especialmente no contexto da Lei nº 14.133/2021, que trouxe importantes mudanças ao regime de licitações e contratos no Brasil.

Reconhecida nacionalmente, a Editora Fórum conta com uma ampla rede de autores e especialistas que contribuem para a excelência técnica dos conteúdos produzidos. Além disso, a editora é parceira institucional do IDAMS e da ESD, fortalecendo ações conjuntas como cursos, seminários e publicações que fomentam o desenvolvimento do Direito Administrativo no estado.

João Paulo ressalta que essa parceria tem sido fundamental para impulsionar a formação jurídica em Mato Grosso do Sul, promovendo conhecimento, ética e inovação no ambiente jurídico local.

“Este Fórum representa uma oportunidade única para atualização e troca de experiências entre profissionais do setor público e privado. A cooperação entre IDAMS, ESD e Editora Fórum fortalece o papel do nosso Estado como referência nacional no campo do Direito Administrativo”, afirma Lacerda.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.editoraforum.com.br.

