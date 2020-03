Advogado Kiko Cangussu Ã© encontrado morto

Segundo postagem de Jony Catan, amigo pessoal de longa data do blogueiro Francisco de Arruda Cangussu, de 62 anos, também conhecido como Kiko Cangussu, ele foi encontrado morto na tarde de dessa segunda-feira (30) em Campo Grande.



Catan relata que ao ter dificuldades em manter contato com o Kiko, acionou José Ricardo Tortorelli. José acionou o síndico, e ao abrirem o apartamento, depararam se com Kiko caído no chão.

Kiko era advogado, tinha um blog, e era amigo pessoal do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Em postagem recente no Facebook, no domingo (29) queixou-se de sinusite, e chegou a suspeitar que tivesse sido infectado por coronavírus.



O JD1 não tem mais informações sobre o caso.



