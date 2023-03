Advogados de Bolsonaro devolvem joias e armas sauditas

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregaram nesta sexta-feira (24) as joias e armas recebidas de presente pelo governo da Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em seu Twitter.

"Armas presenteadas por governo estrangeiro a ex-autoridade brasileira foram devolvidas, serão periciadas e acauteladas para procedimentos posteriores", diz a postagem do ministro.

As armas foram presenteadas pela Arábia Saudita durante uma visita do ex-presidente em 2019, e as joias, um conjunto formado por um relógio, uma caneta, abotoaduras, um anel e um tipo de rosário, da marca suíça de diamantes Chopard, avaliados em R$ 500 mil, foram presenteadas em 2021.

A devolução das peças foi determinada do Tribunal de Contas da União (TCU) e foi concretizada hoje, quando as armas e joias foram entregues em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Brasília.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.a-

Deixe seu Comentário

Leia Também