Aécio Neves recebe alta após ser submetido a cirurgia de emergência

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) recebeu alta nessa quarta-feira (1º) após ficar um dia internado em um hospital em Florianópolis, em Santa Catarina, devido a uma crise de apendicite.

Segundo informações do Metrópoles, o boletim médico divulgado conta que o tucano foi submetido a uma cirurgia de apendicectomia videolaparoscopica no início da tarde do dia 31.

Ainda de acordo com a avaliação médica, a condição de Aécio evoluiu bem, possibilitando a alta. O deputado foi candido à presidência do Brasil em 2014.

