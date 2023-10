Aena assume administração do Aeroporto Internacional de Campo Grande

A espanhola Aena, concessionária que arrematou os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã em leilão no ano passado, assumiu por completo a administração do Aeroporto Internacional da Capital nesta sexta-feira (13).

O voo inaugural da nova administração foi o Azul 2713, que veio de Campinas e pouso no Aeroporto Internacional de Campo Grande Ueze Elias Zahran às 0h12, que contou com saudação do voo inaugural com luzes dos carros de bombeiros.

A primeira decolagem foi a do voo Azul 4361, às 2h35, que seguiu para Campinas.

Se espera que até dezembro deste ano, a empresa entregue à Anac o anteprojeto com os planos para ampliação e modernização do terminal. A expectativa é que as obras tenham início em 2024 e sejam entregues em 2026.

Além disso, mirando em um prazo menor, a empresa terá como objetivo melhorar o conforto do usuário, como um novo sistema de conexão à internet wi-fi, adequação da iluminação, instalação do ar-condicionado em todas as áreas do terminal, melhoria dos banheiros e demais áreas comuns.

A empresa também está realizando um inventário de obras interrompidas para que haja retomada delas.

