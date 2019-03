Aeronave cai ao tentar decolar em Nova Andradina

Uma aeronave agrícola caiu durante uma tentativa de decolagem na segunda-feira (25), na pista da Fazenda São Jorge, em Nova Andradina.

De acordo com informações policiais, o acidente aconteceu por volta das 8h. Somente o piloto, Laerte Silveira Filho, 63 anos, estava na aeronave que ficou bastante destruída. Laerte saiu ileso do acidente.

A aeronave pertence a empresa Nordica Aviação Agrícola que presta serviços de pulverização e adubação aérea. No site da empresa consta que ela é pioneira no estado, no segmento de serviço aéreo especializado e foi fundada em 1973, no então Mato Grosso.

A redação tentou contato com a empresa para falar sobre o acidente, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno.

