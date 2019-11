Aeronave cai na fronteira e duas pessoas ficam feridas

Jônathas Padilha, com informações do MS em Foco

Um avião de pequeno porte caiu em Zanja Pytã (Paraguai), região que faz fronteira com Sanga Puitã, na manhã desta sexta-feira (8), deixando duas pessoas machucadas, mas sem risco de morte.

O comandante Daniel Lugo, instrutor, pilotava a aeronave monomotor com seu aluno, Johnatan Velasques, quando perderam a sustentação e caíram num campo aberto.

No momento da queda, o comandante tentava pousar, mas o avião tocou o chão com trem de pouso dianteiro, capotando para frente e parando de cabeça para baixo.

Daniel e Johnatan conseguiram sair normalmente da aeronave e logo depois foram socorridos.

As autoridades do Paraguai vão fazer as investigações para achar a causa do acidente, que até agora é desconhecida.

