Aeronave da Latam se choca contra pássaro e tem bico danificado no Galeão

Um avião da Latam, que partia do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, acabou colidindo contra um pássaro, incidente que é nomeado de bird strike no meio aeronáutico, durante a decolagem e ficou com a frente da aeronave danificada.

O voo partia hoje do Galeão às 10h35, em direção ao aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo, e precisou voltar ao aeroporto carioca devido ao incidente. Ele pousou em segurança às 11h04, e o voo foi cancelado.

Jerome Cadier, CEO da Latam, foi até seu perfil na plataforma Linkedin para reclamar da situação e expressar sua insatisfação com a chance de processo contra a companhia aérea devido a um problema externo.

“Agora há pouco, mais uma colisão com pássaro (chamado “bird strike” na aviação). A aeronave voltou em segurança mas obviamente o voo foi cancelado, atrapalhando a vida de todos os passageiros, e obviamente da cia aérea também. Posso apostar com voces que a primeira ação na justiça contra a cia aérea, pedindo indenização por dano moral por cancelamento deste voo vai chegar amanhã mesmo…e assim segue a aviação brasileira…a pergunta é: quem paga a conta?”, disse na publicação.

