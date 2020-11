Aeronave retorna ao Aeroporto de Campo Grande logo após colidir com pássaros

Uma aeronave teve que retornar para o aeroporto Internacional de Campo Grande, após colidir com um pássaro. O voo 4343 da Azul Linha Aéreas, decolou da capital de Mato Grosso do Sul com destino a Curitiba (PR) e retornou minutos após a decolagem, nesta segunda-feira (16).

A Infraero informou que o voo teve que retornar para o aeroporto, logo após a colisão com pássaros para a devida manutenção.

As colisões de aviões com aves são conhecidas como “Bird strike”. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o Brasil registrou 2.222 ocorrências de “bird strike” de abril de 2018 e abril de 2019.

As aves que mais colidem com aeronaves, são Andorinhas, urubus, gaivotas carcarás, garças, e pombos. De acordo com o Cenipa, 34% dos incidentes ocorreram no momento do pouso e outros 26% na decolagem, os outros 40% são durante o voo.

