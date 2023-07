Aeroporto de Campo Grande opera sem restrições nesta quinta-feira (13)

Apesar de o clima de Campo Grande não estar favorável para voos devido a chuva e a neblina, o Aeroporto Internacional de Campo Grande está funcionando sem intercorrências nesta quinta-feira (13).

Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o aeroporto opera "sem impactos em voos devido a chuvas".

Conforme ainda a Infraero, as chegadas e partidas estão em andamento. Durante o dia todo, há 24 voos previstos. Ao todo, são 12 decolagens e 11 pousos previstos para hoje. A maioria das chegadas e partidas está marcada para a tarde e à noite.

Os horários dos voos previstos podem ser conferidos no Portal Infraero, assim como a situação de todos os aeroportos brasileiros.

