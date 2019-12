Aeroporto deve receber quase 100 mil passageiros durante fim de ano

O Aeroporto de Campo Grande deve receber 99,4 mil passageiros no período da alta temporada, entre 16 de dezembro e 5 de janeiro de 2020. O número cresceu em 0,5% em relação a mesma temporada de 2018.

Nesse período o terminal sul-mato-grossense também deve receber 992 operações de pousos e decolagens. Para garantir fluidez nas operações uma série de ações foi adotada para atender ao aumento do fluxo de passageiros e manter o funcionamento.

Equipes de segurança e operações serão reforçadas, se necessário, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. Em caso de esclarecimentos aos passageiros, estarão de prontidão os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?”.

Guia do Passageiro

Caso o passageiro tenha alguma dúvida a respeito da viagem, direitos e suas responsabilidades e da companhia aérea, pode conferi-la no Guia do Passageiro. Além de contar com informações, o material também traz explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e dicas, como peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior.

O guia pode ser lido clicando aqui

Deixe seu Comentário

Leia Também