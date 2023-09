Aeroporto de Campo Grande contará com nova administração em meio a "feriadão"

A empresa Aena, concessionária que rematou a compra dos aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, dará início em suas operações em MS a partir de 13 de outubro, data que coincide com o “feriadão” prolongado do mês.

Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (25), a Aena revelou o cronograma de quando deve começar a administrar cada um dos aeroportos do bloco arrematado no leilão de concessões realizado em agosto de 2022.

Segundo o calendário da empresa, o Aeroporto Internacional de Campo Grande Ueze Elias Zahran passará a ser gerido pela empresa em 13 de outubro deste ano, data que coincidirá com um dos maiores feriados prolongados de Mato Grosso do Sul, que encabeça a Divisão do Estado e o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

No comunicado, a Aena informou que o aeroporto de Uberlândia e o da Capital sul-mato-grossense serão os primeiros a serem administrados pela empresa. Logo em seguida é vez do aeroporto de Congonhas, que já conta com previsão da construção de um novo terminal.

Ponta Porã e Corumbá serão os próximos, com a empresa tomando conta da administração respectivamente em 7 e 10 de novembro.

Pelo menos 60 técnicos da Aena Brasil já visitaram os 11 aeroportos do bloco, com a contratação de 260 profissionais pela empresa para o desenvolvimento de projetos e ampliação dos aeroportos.

