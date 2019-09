Agehab notifica beneficiários para regularizar inadimplência em 10 dias

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), emitiu uma notificação por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (16), os beneficiários dos municípios de Camapuã, Corguinho, Ladário, Miranda e Rio Verde de Mato Grosso por inadimplência.

A não regularização da situação no prazo estabelecido possibilitará o ajuizamento de ação judicial.

Os beneficiários fazem parte dos Conjuntos Habitacionais Vila Lagoa I, em Camapuã; Novo Habitar, em Corguinho; Almirante Tamandaré, em Ladário; Baiazinha I, em Miranda e Santa Teresinha I em Rio Verde de Mato Grosso.

Os moradores deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou entrar em contato com a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/3144/3151, das 7h30 às 16h30 ou comparecer pessoalmente à Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade 108, no bairro Tiradentes.

A notificação pode ser conferida Neste Link.

