Após definir os termos do Acordo de Cooperação Técnica com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Estadual de Regulação (Agems) irá assumir localmente a execução de algumas atividades que hoje são atribuições diretas da agência federal.

Em Brasília, na última semana, a diretora de Transportes, Caroline Tomanquevez, e o diretor Matias Gonsales, que atuou na pasta, tiveram nova reunião na ANTT para tratar do andamento do convênio. “Avançamos na discussão e definimos os termos desse acordo de Cooperação, que vai formalizar a parceria que já temos, na prática, no transporte de passageiros, e também alcançar o transporte de cargas nas rodovias do Estado”.

Os diretores se reuniram com Anderson Lessa Lucas, chefe de gabinete do diretor-geral, Rafael Vitale Rodrigues, e mantiveram encontro técnico com o superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros, Felipe Ricardo da Costa Freitas. A formalização do acordo irá passar por votação na Diretoria da ANTT.

Na assinatura dos Contratos Internos de Gestão, nesta quinta-feira (7), o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, reafirmou a determinação de fortalecer a parceria entre as duas agências, "para ampliar de forma inédita o alcance das ações que beneficiam os usuários dos serviços de transporte no Estado".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também