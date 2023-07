Agems emplaca 15 trabalhos técnicos para o Congresso Brasileiro de Regulação

Foram aprovados para o XIII Congresso Brasileiro de Regulação - Expoabar todos os 15 trabalhos técnicos e científicos da Agems sobre assuntos relacionados ao universo da regulação no âmbito de Mato Grosso do Sul.

“Com a aprovação de seus trabalhos, a Agems fortalece sua posição como um órgão regulador exemplar, comprometido com a busca constante por soluções e inovações que promovam o bem-estar dos cidadãos e o desenvolvimento socioeconômico do Mato Grosso do Sul”, explica a diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro.



O evento, que ocorre a cada dois anos, é promovido pela Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) e reúne autoridades públicas, representantes do setor privado e os responsáveis pelas concessionárias que prestam serviços públicos em todo o país. Ao todo foram inscritos 253 trabalhos técnicos.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) atua em diversos setores, como saneamento, transporte e rodovias, energia e gás canalizado. “O reconhecimento dos esforços da Agems no âmbito do Congresso Brasileiro de Regulação é motivo de orgulho para o estado, reforçando a importância de uma atuação sólida e responsável na regulação de serviços públicos essenciais. A Agência continua empenhada em cumprir sua missão com ética, transparência e competência, visando sempre o benefício coletivo e o progresso da regulação no Brasil”, afirma o diretor-presidente da Agência Reguladora, Carlos Alberto de Assis.

A participação da Agência sul-mato-grossense nesse importante evento proporciona o compartilhamento de experiências e conhecimentos com outros órgãos reguladores, empresas do setor e especialistas da área. Além disso, contribui para a disseminação das melhores práticas e novas abordagens que podem beneficiar o cenário regulatório em todo o Brasil.

Confira os trabalhos selecionados:

- As experiências das fiscalizações conjuntas entre Agência Reguladora e Vigilância estadual e a regulação do índice de qualidade da água- IQA

Autores: Leandro Caldo, Iara Marchioretto, José Octavio Oliveira e Paula Rafaela Aguilheira

- Métodos e resultados das fiscalizações sobre os serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos pela Agência Reguladora.

Autora: Iara Marchioretto

- Os sistemas de arrecadação aplicáveis aos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas pelas agências reguladoras

Autores: Iara Marchioretto, Rubia Tatiane, Nilda Ferreira, Elisa Conceição e Vicky Yoshihara

-Análise regulatória: comunicação de acidentes e interrupções nas ferrovias federais concedidas.

Autor: Valter Almeida

-Avaliação da metodologia dos custos de referência aplicada nos contratos de metas Aneel/agências estaduais

Autores: Paulo, Rosirene Reggiore e Valter Almeida

- Procedimentos de manutenção de RDR'S visando a prevenção de incêndios florestais

Autor: Paulo Ajeje

- A qualificação técnica das agências reguladoras para indicação do melhor modelo de prestação dos serviços de transporte rodoviário de passageiros

Autores: Fabíola Porcaro de Abreu

-Governança Regulatória: Uma gestão com foco em resultados e a otimização dos processos de regulação e fiscalização

Autora: Hosilene Lubacheski

-Monitoramento dos polos geradores de viagem de um sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros a partir da análise de dados.

Autor: Valdivino Candido Teixeira Júnior

-Desenvolvimento de aplicação que viabilize registro e consulta a situação veicular na atividade de fiscalização do transporte de passageiros.

Autor: Leonardo Rodrigues de Mamann

-Projeto Fazenda Corredor - Inovação e Responsabilidade Social

Autores: Edson Delgado, Vinícius Echeverria e Renan Carlos

-Monitoramento econômico-financeiro do contrato de concessão de uma rodovia estadual a partir da análise de dados para tomada de decisão com base em evidências

Autora: Carolina de Sousa

-Proposta de melhoria na regulação de empresas estampadoras de placas de identificação veicular cadastradas no Detran-MS

Autores: Rafael Sanaiotte, Murilo de Cezaro, Rubia Canelles, Francielli Marin e Ernesto Takamasa

-Desafios e soluções na regulação de empresas vistoriadoras cadastradas no Dentra-MS

Autores: Rafael Sanaiotte, Beatriz Abdian, João Vitor, Francielli Marin e Ernesto Takamasa

-Mapeamento do processo de credenciamento de empresas estampadoras no Detran MS: Uma análise crítica

Autores: Rafael Sanaiotte, Isabelle Echeverria Pessoa, Gabriel Paiva, Fracielli Marin e Ernesto Takamasa

-Mapeamento do processo de credenciamento de empresas certificadoras de veículos no Detran MS

Autores: Rafael Sanaiotte, Jasmim Vitória, Lucca Nakagawa, francielli e Ernesto Katamasa.

