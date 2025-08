AGEMS inspeciona usina que antecipará geração de energia em Mato Grosso do Sul

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) realizou mais uma etapa de fiscalização na usina termelétrica William Arjona, em Campo Grande. A atividade, feita em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), tem como foco verificar as condições de conservação, segurança e operação da planta, além de acompanhar a manutenção das cinco unidades geradoras de energia.

A vistoria também avaliou o cumprimento do cronograma previsto para garantir a entrega de energia ao Sistema Interligado Nacional. Contratada por leilão da Aneel em 2021, a usina tem previsão de operação plena em 2026, mas parte da estrutura deve entrar em funcionamento já em agosto de 2025 11 meses antes do prazo.

Segundo o presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, a entrada antecipada é um reforço estratégico ao sistema elétrico nacional. "O papel da AGEMS nesse processo é acompanhar de perto, orientar e garantir que tudo esteja sendo feito com qualidade. Temos técnicos altamente capacitados e com grande experiência para realizar esse trabalho com excelência", destacou Assis.

O diretor de Energia e Gás da AGEMS, Matias Gonsales, também ressaltou os benefícios da inspeção.

"Essa fiscalização nos permite verificar o andamento da recuperação da usina, que vai gerar 177 megawatts. É uma energia que será muito bem-vinda ao sistema nacional e vai ajudar bastante a manter a estabilidade da rede elétrica", comentou Gonsales.

Durante a visita, os engenheiros Edson Delgado e Luiz Brás verificaram dados técnicos atualizados da planta, como informações operacionais, responsáveis legais, fornecedores, sistemas de comunicação e equipamentos de reposição essenciais para garantir o funcionamento seguro e dentro do prazo.

A fiscalização no setor elétrico tem papel fundamental para assegurar qualidade, segurança e continuidade nos serviços prestados à população. O trabalho da AGEMS contribui para o equilíbrio entre consumidores e empresas, combate perdas e irregularidades e apoia o avanço de práticas sustentáveis, como o uso eficiente da energia e a adoção de fontes renováveis.

