AGEMS realiza na próxima semana seminário sobre gestão de conflitos

A Agência de Regulação do Mato Grosso do Sul (AGEMS) realiza na próxima semana, dia 26 de maio, no Biopaque Pantanal, a segunda edição do ciclo de seminários sobre gestão de conflitos pelas agências reguladoras, com o tema “O Papel da Regulação no Desenvolvimento Sustentável dos Estados”.

O seminário contará com a presença o diretor-presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR), Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides, e a doutora em ciências econômicas, Cristiane Alkmin Junqueira Schimidt.

Além disso, o seminário contará com a presença da Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia, e o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semadesc), Jaime Verruck, como moderadores dos painéis. O governador do Estado, Eduardo Riedel, e o secretário Pedro Caravina também estarão presentes.

“Assim como nas últimas edições, estamos com grandes expectativas para esse seminário e com certeza será um momento de muito aprendizado que servirá de capacitação no desenvolvimento do setor público do nosso Estado”, explicou Carlos Alberto de Assis, diretor da AGEMS e anfitrião do evento.

A diretoria de Inovação do órgão, Rejane Monteiro, explica que esses seminários fazem parte de investimentos do setor da Agência. “Para trazer modernização em debates importantes como esse, pensamos e elaboramos minuciosamente cada detalhe acerca do evento, principalmente em relação ao tema e aos convidados, tudo, é preparado com muita excelência para esse novo ambiente regulatório que estamos construindo”, comentou.

O evento ocorre no próximo dia 26 de maio, às 8h30, no Biopaque Pantanal, e as inscrições são gratuitas.

