Agems realiza pesquisa de satisfação sobre transporte intermunicipal; participe

A Agência Estadual de Regulação (Agems) está realizando uma pesquisa de satisfação sobre o serviço de ônibus intermunicipais em Mato Grosso do Sul, além de outros serviços regulados, para identificar pontos fortes, áreas em que é necessária a melhoria e oportunidades de aperfeiçoamento.

No caso do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, o cidadão pode estar respondendo um formulário online ou presencialmente com fiscais da Agems dentro dos ônibus.

Caso deseje a opção digital, o usuário dos serviços pode acessar o formulário através do site da Agência Reguladora. https://www.agems.ms.gov.br/pesquisa-de-satisfacao/

Vale lembrar que não é necessário que o usuário se identifique para responder a pesquisa, só sendo necessário indicar a origem e destino da linha em que viajou ou está viajando, e informar se é um veículo do tipo ônibus ou micro-ônibus.

O cidadão irá avaliar atendimento, condições operacionais do veículo, deslocamento e segurança, cada tópico com cinco perguntas e a opção de avaliação dos serviços como Péssimo, Ruim, Regular, Bom e Ótimo.

“Todos que viajam de ônibus intermunicipal estão convidados a participar, a opinar, a fazer sua avaliação. Esse levantamento é parte dos esforços contínuos que fazemos para aprimorar a qualidade dos serviços públicos essenciais prestados à população”, ressalta Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da Agems.

Além do transporte intermunicipal, também estão sendo avaliados os serviços da rodovia concedida MS-306, os clientes de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos das cidades com serviços reguladas pela Agems e clientes de gás canalizado fornecido pela MSGÁS.

