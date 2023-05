Agems se reúne com a Caixa e apresenta o Programa Saneamento Para Todos

A diretoria executiva da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems), por meio do presidente Carlos Alberto de Assis e equipe técnica de saneamento, recebeu a comitiva da Caixa Econômica Federal para uma reunião nesta quinta-feira (5).

Durante o encontro foram discutidos pontos regulação, parcerias público-privadas (PPPs) e investimentos na área do saneamento básico no Estado, além dos produtos que a Caixa tem para os municípios.

“A AGEMS tem um olhar diferente na regulação pública e tem avanço nas estratégias de regulação para que o saneamento básico chegue em todos os lugares. Parcerias são importantes para melhores resultados e entregar qualidade de vida para a população é a nossa missão”, afirmou o presidente da Agems.

Durante a reunião também foi apresentado o Programa Saneamento Para Todos, que prevê melhorias das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana e rural através de investimentos no setor do saneamento junto de políticas setoriais.

Os recursos serão provenientes do Plano de Contratações e Metas Físicas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), abrangendo ações como abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento institucional e manejo de resíduos sólidos, além de redução e controle de perdas.

