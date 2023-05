AGEMS vai monitorar desenvolvimento de ipês na Capital

Em razão ao Dia do Meio Ambiente, a AGEMS, realiza neste sábado (3), a ação “Não basta plantar, tem que cuidar”, no Arco dos Ipês, em Campo Grande. O evento, tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento das mais de 123 mudas que foram plantadas em 2022 no Parque dos Poderes.

A ação faz parte do projeto de educação ambiental realizado pela AGEMS através da diretoria de saneamento básico e resíduos sólidos e da diretoria de Inovação e Relações Institucionais.

Desde o primeiro plantio das centenas de mudas, a AGEMS vem cuidando dos Ipês, para que tenham um crescimento saudável e adequado. De acordo com a coordenadora do projeto, a analista em regulação, Elisa Paes, algumas ferramentas serão adotadas para garantir esse cuidado mais detalhado dos Ipês.

“Foram plantadas centenas de mudas e cada uma recebeu um tutor que ficou responsável por cuidar de sua plantinha. Ao longo de um ano, algumas se desenvolveram muito bem e outras infelizmente não vingaram. Vamos deixar tudo pronto para que no sábado o tutor faça o replantio de sua muda se necessário e estaremos conscientizando-os sobre a importância de continuar cuidando de cada ipê”, explica a coordenadora.

História do Ipê:

O Ipê é a árvore símbolo do Estado sul-mato-grossense por meio da lei 5.228, de 16 de junho de 2018. É a árvore mais encontrada nas ruas e que na sua estação traz ainda mais beleza e encanta a população. A espécie tem origem da língua indígena tupi e significa casca dura, também conhecida como pau d’arco, já que antigamente os índios utilizavam a madeira dessas árvores para fazerem os seus arcos de caça e defesa.

