Agência do BB é autuada por irregularidades

Uma agência do Banco do Brasil localizada em Ivinhema foi autuada pelo Procon após equipes do município e do estado encontrarem diversas irregularidades no local.

O Procon municipal de Ivinhema, junto ao Procon estadual, receberam denúncias e inúmeras reclamações de clientes descontentes com a forma de atendimento da única agência bancária da cidade. A ação do Procon Estadual resultou na expedição de auto de infração e recomendação para que sejam implantadas melhorias no local.

Entre as irregularidades estavam a demora excessiva no atendimento, mesmo em dias normais. Também registrada a emissão de comprovante de operações em papel termossensível, a inexistência de placas no local que identifiquem atendimento prioritário para idosos, gestantes, mães com crianças no colo, portadores de necessidades especiais ou autismo.

Ainda para dificultar a relação de consumo, a agência não dispõe em local visível e de fácil acesso exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Não há cartaz fixado expondo o número 151 (disque denúncia).

Conforme o Procon, a fiscalização, que foi impedida de fotografar o interior da agência, dificultando o seu trabalho, verificou, também, que o Certificado de Vistoria fornecido pelo Corpo de Bombeiros está vencido desde o início deste mês.

