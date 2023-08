Agências do Detran funcionam normalmente nos jogos da Seleção Feminina

Mesmo em dias de jogos da seleção feminina de futebol, as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) seguirão com o expediente normal. Amanhã (2) a Canarinho entra em campo às 6h, contra a Jamaica, na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

O atendimento ao cidadão será mantido nas agências em todo Estado mesmo com o Decreto nº 11.221 de ponto facultativo para os dias em que ocorrem as partidas.

Detran Digital - Atualmente o Detran-MS disponibiliza 95% dos seus serviços nos meios digitais. O portal de serviços “Meu Detran” e o aplicativo “Detran MS” são ferramentas que oferecem serviços referentes a emissão de guias, habilitação, veículos ou agendar atendimento presencial.

Para quem mora em Campo Grande, o atendimento presencial pode ser agendado no período entre 8h e 22h. Para mais informações acesse o site www.detran.ms.gov.br ou entre em contato por meio da Central Informações, na Capital o número é 154 e para quem reside no interior do Estado, o contato é o (67) 3368-0500.



