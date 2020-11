Agências do Detran nos shoppings voltam a atender até às 22h esta semana

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) inicia nesta segunda-feira (16), a volta ao atendimento normal em suas agências.

A unidade do Detran que fica no Fácil do Shopping Bosque dos Ipês retoma hoje o expediente ao público das 10h às 22h e na sexta-feira (20) a mesma medida será adotada pela agência do Shopping Campo Grande.

Desde agosto as agências atendiam das 10h às 20h, conforme orientação interna dos Shoppings e Decretos Municipais, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Em agosto, a autarquia ampliou o número de agendamentos disponíveis no site para atender um número maior de clientes nas agências dos Shoppings. No total, 8.338 atendimentos foram realizados de agosto a outubro.

