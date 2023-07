Agepen nomeia novos diretores de unidades penais de Campo Grande

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) designou novos diretores para o Estabelecimento Penal “Jair Ferreira Carvalho” e a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande.

O policial penal Flávio Rodrigues Marques assume a direção da Penitenciária Estadual, em substituição ao servidor Kleber da Conceição Duarte, que estava na função desde 28 de março deste ano.

Formado em Administração e pós-graduado em Gestão Prisional, Flávio Rodrigues Marques já atuou por dez anos no EPJFC, foi integrante do COPE (Comando de Operações Penitenciárias) e respondeu como diretor da PEMRFGI e da PEMRFGII, função a qual ocupava até então.

Servidor de carreira da Agepen há 15 anos, o policial penal Elias Costa Gomes, foi designado como diretor-adjunto da Gameleira II. Elias é formado em Direito e pós-graduado em Gestão e Segurança Penitenciária, durante os anos, atuou como chefe de equipe, chefe de segurança e, nos últimos cinco anos, como diretor-adjunto do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, função que agora foi assumida pelo policial penal Lafrank Loubet da Rosa.

