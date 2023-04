Ageprev atenderá em Ponta Porã e Coxim para a realização do Censo Previdenciário

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração (SAD) e da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) estará nos municípios de Coxim e Ponta Porã na segunda-feira (24), realizando o atendimento presencial, para auxiliar os servidores ativos, aposentados e pensionistas na realização do Censo Previdenciário.

O objetivo é que tenha menor evasão na realização de recadastramento, uma vez que o Censo é obrigatório, em cumprimento a uma lei Federal, que institui que a cada cinco anos é necessário atualizar as informações dos servidores.

Neste ano, a metodologia do recadastramento de dados ocorre on-line, o que assegura mais proteção aos dados, agilidade e eficácia do processo. “A Ageprev já levou equipes a oito cidades para orientação e atendimento presencial, contudo, percebemos a necessidade de retomar a atuação dos polos presenciais para ampliar o acesso do público-alvo à campanha e por isso, vamos realizar nova rodada de atendimentos”, comenta o diretor de Gestão da Informação, João Ricardo Dias de Oliveira.

Serviços

A equipe da Ageprev estará presente a partir do dia 24 e seguirá até o dia 28 de abril, das 7h30 às 16h45, nos seguintes endereços:

Ponta Porã: Escola Estadual Cel. Ramiro Noronha, rua Avenida Brasil, 839, bairro da Granja.

Coxim: Escola Estadual Padre Nunes, rua Pereira Gomes, 355, bairro Jardim Novo MT.

Para o caso de dúvidas há ainda o atendimento pelo telefone (67) 4042-1007 ou WhatsApp (67) 99630-7481.

