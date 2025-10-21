Agesul abre licitação para modernizar 673 km de rodovias com modelo sustentável

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) abriu licitação para a modernização de 673 quilômetros de rodovias estaduais, adotando pela primeira vez o modelo Contrato de Restauração, Manutenção e Projeto (CREMA-DBM). Com valor estimado em R$ 11,5 milhões, a abertura das propostas está marcada para o dia 12 de dezembro desse ano, por meio do portal E-Kronos.

O modelo, amplamente utilizado em países que contam com financiamento de organismos multilaterais, como o Banco Mundial, transfere às empresas contratadas não apenas a responsabilidade pela execução das obras, mas também pelo projeto e pela manutenção contínua das rodovias por um período determinado.

Com isso, espera-se reduzir gastos com manutenções emergenciais e melhorar a durabilidade das vias. Segundo a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, o novo formato é uma mudança de paradigma.

“Ao invés de gastar com manutenções emergenciais e recuperações completas, o modelo CREMA-DBM foca na manutenção contínua e preventiva. Estudos mostram que a intervenção no tempo certo reduz o custo de forma significativa. Isso garante rodovias com qualidade superior, constante e sustentável”, destacou.

A proposta também está alinhada aos compromissos do Governo com a sustentabilidade e a gestão eficiente de recursos públicos, além de buscar adequar a malha rodoviária estadual a padrões internacionais de desempenho. O modelo servirá como base para contratos futuros em outras regiões do Estado.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que a iniciativa reforça o planejamento técnico e a governança nas obras rodoviárias.

“O modelo DBM, adotado conforme padrões do Banco Mundial, representa um avanço na gestão pública. Ele garante mais eficiência, qualidade e transparência, integrando todas as etapas do processo — do projeto à manutenção — e consolidando uma malha rodoviária moderna, segura e sustentável”, afirmou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também