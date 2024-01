Agetran divulga lista de multas aplicadas no fim de 2023 em Campo Grande

Na edição suplementar do Diogrande desta quinta-feira (4), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tornou pública a lista de multas registradas entre 11 e 20 de dezembro de 2023, em vias da cidade de Campo Grande.

Os proprietários dos veículos autuados têm um prazo de 30 dias, contados a partir da publicação das notificações, para apresentar defesa ou informar o condutor infrator. Esta lista é divulgada quando o condutor não foi identificado no momento da autuação, sendo necessário inserir a numeração da placa do veículo.

Dentre as infrações registradas no Código de Trânsito Brasileiro, destacam-se atos como avanço de sinal vermelho, transitar em velocidade superior à máxima permitida e executar operação de retorno em locais proibidos, entre outras.

Os proprietários dos veículos autuados podem apresentar suas defesas por meio do site www.campogrande.ms.gov.br/agetran/defesa-deautuacao/.

Para conferir a lista completa de multas clique [aqui].

