Agetran divulga resultados de recursos contra multa de trânsito

O Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (CETRAN/MS), vinculado à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) de Campo Grande, concluiu o julgamento de recursos interpostos por condutores de veículos automotores contra multas de trânsito. O resultado foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quinta-feira (27).

Dos 12 recursos analisados, apenas um obteve deferimento, enquanto as demais multas foram mantidas.

A publicação detalhada dos resultados pode ser consultada no Edital de Notificação dos Resultados de Julgamentos do CETRAN-MS, número 14/2023, disponível a partir da página 14 do Diogrande.

