AO VIVO - Eclipse Solar Total: Assista aqui no JD1

Está acontecendo nesta segunda-feira (8) o eclipse solar que, segundo estimativas, deve ser o mais visto da história. No entanto, para a tristeza dos entusiastas da astronomia brasileiros, ele não será visível do Brasil, mas pode ser acompanhado em tempo real por meio de transmissão ao-vivo do Observatório Nacional (ON).

A transmissão do ON faz parte do projeto "O Céu em sua Casa: observação remota”, em parceria com o Time and Date, Marcelo Domingues, do Clube de Astronomia de Brasília (CASB), David Duarte, do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas (CEAAL) e Usina da Ciência UFAL (AL) de Maceió, em Alagoas.

O fenômeno de um eclipse solar total ocorre quando a Lua, devido seu posicionamento no céu terrestre, “tampa” o Sol, deixando somente parte do sol à vista. Visível do México, Estados Unidos e Canadá, outro eclipse desse tipo só poderá ser observado 2044.

Diferente de outros eclipses do tipo, o fenômeno desta segunda-feira terá sua coroa solar, a camada mais externa do Sol, mais visível do que no último eclipse solar total, que ocorreu em 2017, devido a um aumento recente na atividade solar.

Confira a transmissão:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também