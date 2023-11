Agora é lei! MS institui programa de proteção a pets domésticos e de rua

Mato Grosso do Sul passou a contar com um Programa Estadual de Políticas de Proteção da Vida Animal, o 'MS Vida Animal', nesta sexta-feira (10). Com 10 artigos, o decreto que institui o programa foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Na prática a publicação traz as diretrizes que devem balizar todas as ações de proteção animal a serem desenvolvidas em MS.

O objetivo central do programa, segundo o decreto, é desenvolver e consolidar políticas públicas efetivas de proteção aos animais domésticos e também os que vivem em situação de rua, através da “elaboração e da execução de projetos, processos, ações, indicadores, metas e serviços oferecidos à população”.

Todas as ações devem ser desenvolvidas, priorizando o manejo ético de cães e gatos e o combate aos maus-tratos e o abandono, segundo o documento.

O programam tem como base os cinco pilares do bem-estar animal:

I – estar livre de fome e sede: os animais devem ter acesso à água e ao alimento adequados para manter sua saúde e vigor;

II – estar livre de desconforto: o ambiente em que os animais vivem deve ser adequado a cada espécie, com condições de abrigo e descanso adequados;

III – estar livre de dor, doença e injúria: os responsáveis pela criação devem garantir prevenção, rápido diagnóstico e tratamento adequado aos animais;

IV – ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie: os animais devem ter a liberdade para se comportar naturalmente, o que exige espaço suficiente, instalações adequadas e a companhia da sua própria espécie;

V – estar livre de medo e de estresse: os animais não devem ser submetidos a condições que os levem ao sofrimento mental, para que não fiquem assustados ou estressados, por exemplo.

O planejamento, a execução e o monitoramento das atividades, das ações e dos projetos do programa 'MS Vida Animal', serão executados por meio de “termos de cooperação, planos de trabalho, cronogramas, agendas de acompanhamento e outros instrumentos de gestão definidos pelos agentes públicos gestores do programa”, dita o decreto.

