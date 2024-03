AGORA: Homem faz 17 passageiros refÃ©ns na rodoviÃ¡ria do Rio; veja

Brenda Leitte, com G1 Notícias atualizado em 12/03/2024 às 16h33

Um criminoso invadiu um ônibus da Viação Sampaio, na Rodoviária do Rio de Janeiro, e fez 17 reféns, incluindo crianças e idosos, e disparos na tarde desta terça-feira (12). Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência. A área foi isolada, e um negociador chegou ao local para tentar fazer contato com o sequestrador.

Por volta das 17h (horário local), o criminoso fez mais dois disparos, dessa vez, contra os agentes do Bope. Nenhum agente se feriu.

Segundo a polícia, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O homem, identificado como Bruno Lima de Costa Soares, foi atingido no tórax e no abdômen. Ele foi encaminhado à cirurgia e, segundo o hospital, corre risco de vida.

A segunda pessoa ferida foi atendida inicialmente no posto médico da própria rodoviária e não havia sido identificada até a última atualização desta reportagem.

Uma mulher disse que o ônibus percorreu 500 metros quando o ar-condicionado quebrou. O motorista decidiu, então, retornar ao terminal para fazer o reparo.

Já na rodoviária, alguns passageiros decidiram descer porque estava muito quente. Foi quando o sequestrador, que, segundo ela, já estava no veículo, fez os disparos.

