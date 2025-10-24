Menu
Menu Busca sábado, 25 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

AGORA: Incêndio atinge loja de lubrificantes ao lado do Parque de Exposições

Não há informação sobre possíveis vítimas até o momento; bombeiros estão no local

24 outubro 2025 - 20h40Gabrielly Gonzalez    atualizado em 24/10/2025 às 21h39

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de lubrificantes na noite desta sexta-feira (24), em Campo Grande.

O local fica ao lado do Parque de Exposições Laucídio Coelho, no Bairro Jardim América. 

Até o momento não há informações sobre possíveis vítimas. Polícia Militar e Bombeiros estão no local. 

Mais informações devem ser repassadas em breve. 

Veja vídeos enviados à reportagem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Devanir Paltanin - Vítima fatal -
Justiça
Ataque a facadas que tirou a vida de Devanir na Capital termina com absolvição
Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Política
Decisão do STF pode mudar comando da prefeitura de Paranhos; entenda
Identidade Visual MPMS -
Interior
MP manda prefeito cancelar contrato de R$ 300 mil sem licitação em Glória de Dourados
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
"João Grandão" (PT-MS) -
Política
João Grandão do PT confirma intenção de disputar vaga na Câmara Federal em MS
Golpes do falso advogado motiva ação da OAB-MS contra big techs e empresas de comunicação
Justiça
Golpes do falso advogado motiva ação da OAB-MS contra big techs e empresas de comunicação
Agente do Gaeco -
Polícia
PCC planejava executar autoridades em SP; Gaeco deflagra operação
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Mais de 500 crianças aguardam ecocardiograma; promotora da Capital abre investigação
Foto: DPES
Geral
Sancionado programa "Recupera-MS' para ajudar empresas em crise a quitar dívidas
Devanir Paltanin - Vítima fatal -
Justiça
Após mais de três anos do crime, réu por morte brutal de Devanir é julgado na Capital

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande