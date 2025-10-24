AGORA: Incêndio atinge loja de lubrificantes ao lado do Parque de Exposições

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de lubrificantes na noite desta sexta-feira (24), em Campo Grande.
O local fica ao lado do Parque de Exposições Laucídio Coelho, no Bairro Jardim América.
Até o momento não há informações sobre possíveis vítimas. Polícia Militar e Bombeiros estão no local.
Mais informações devem ser repassadas em breve.
Veja vídeos enviados à reportagem:
